| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 國際

緬甸羅興亞事件 13諾貝爾得主促聯合國介入

2016-12-30  21:33

〔即時新聞／綜合報導〕13位諾貝爾獎得主在當地時間週四發起連署，敦促聯合國「終結」在緬甸若開邦地區（Rakhine State）對少數民族羅興亞人的「種族清洗」。

綜合外媒報導，緬甸穆斯林少數民族羅興亞人因當地宗教問題，日前被以攻擊邊防警察為由遭到政府軍隊的血腥鎮壓，逾3萬名羅興亞人逃往孟加拉；而諾貝爾和平獎得主、緬甸實際領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）消極的處理方式，遭受國際輿論抨擊。

公開信由兩位諾貝爾獎得主東帝汶前總統霍塔（Jose Ramos-Horta）和孟加拉經濟學家尤努斯（Muhammad Yunus）發起，另包括其他11名諾貝爾獎得主、政治人物、慈善家和社運人士共23人致聯合國安理會公開信指出：「一場堪稱種族清洗和危害人類的罪行的人道悲劇正在緬甸上演。」並批評翁山蘇姬在保護羅興亞人方面毫無做為，對此感到失望。

公開信提到，「若我們不採取行動，這些羅興亞人如不是遭擊斃，就是被活活餓死。」並與盧旺達（ Rwanda）、蘇丹達爾富爾（Darfur region）等事件出現的暴力及種族清洗情況相比，指出雖然這個事件背景是羅興亞人攻擊在先，但政府軍的作為「嚴重不成比例」。

公開信也呼籲，緬甸政府應解除赴若開邦人道救援的限制、以及開放記者和人權團體進入追蹤觀察，另敦促安理會指派聯合國秘書長潘基文（Ban Ki Moon）或其繼任者，將訪問緬甸「視為優先事項」。

廣告
  • 因羅興亞事件，諾貝爾和平獎得主、緬甸實際領導人翁山蘇姬飽受國際輿論批評。（美聯社）

    因羅興亞事件，諾貝爾和平獎得主、緬甸實際領導人翁山蘇姬飽受國際輿論批評。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 緬甸 羅興亞 聯合國 血腥鎮壓 諾貝爾獎
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：緬甸羅興亞事件 13諾貝爾得主促聯合國介入


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.