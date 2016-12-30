緬甸羅興亞事件 13諾貝爾得主促聯合國介入
2016-12-30 21:33
〔即時新聞／綜合報導〕13位諾貝爾獎得主在當地時間週四發起連署，敦促聯合國「終結」在緬甸若開邦地區（Rakhine State）對少數民族羅興亞人的「種族清洗」。
綜合外媒報導，緬甸穆斯林少數民族羅興亞人因當地宗教問題，日前被以攻擊邊防警察為由遭到政府軍隊的血腥鎮壓，逾3萬名羅興亞人逃往孟加拉；而諾貝爾和平獎得主、緬甸實際領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）消極的處理方式，遭受國際輿論抨擊。
公開信由兩位諾貝爾獎得主東帝汶前總統霍塔（Jose Ramos-Horta）和孟加拉經濟學家尤努斯（Muhammad Yunus）發起，另包括其他11名諾貝爾獎得主、政治人物、慈善家和社運人士共23人致聯合國安理會公開信指出：「一場堪稱種族清洗和危害人類的罪行的人道悲劇正在緬甸上演。」並批評翁山蘇姬在保護羅興亞人方面毫無做為，對此感到失望。
公開信提到，「若我們不採取行動，這些羅興亞人如不是遭擊斃，就是被活活餓死。」並與盧旺達（ Rwanda）、蘇丹達爾富爾（Darfur region）等事件出現的暴力及種族清洗情況相比，指出雖然這個事件背景是羅興亞人攻擊在先，但政府軍的作為「嚴重不成比例」。
公開信也呼籲，緬甸政府應解除赴若開邦人道救援的限制、以及開放記者和人權團體進入追蹤觀察，另敦促安理會指派聯合國秘書長潘基文（Ban Ki Moon）或其繼任者，將訪問緬甸「視為優先事項」。
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