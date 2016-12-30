南韓可生育女性人數線上查 網站犯眾怒關閉
2016-12-30 17:35
南韓內政部的粉色生育地圖顯示其國內每個行政區內達生育年齡女子的人數，引來民眾批評，上架1日即關閉。（美聯社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕南韓內政部的粉色生育地圖，可顯示其國內每行政區達生育年齡女子的人數，29日上線數小時就引來民眾批評，認為政府羞辱沒生孩子的女性。網站今日（30）遭到關閉，目前畫面顯示為，「為了反映民意正在修改錯誤」。
美聯社報導，該爭議網站提供的資訊，包含各區的生育率、生兒育女可從當地政府得到哪些福利、平均結婚年齡以及其他相關資料。網站的最上方，則有張一名女性親吻小女孩的圖片。
南韓各區生育率地圖顯示，15-49歲越多的女性，該行政區的粉紅色塊就越明顯，反之則越淡；該網站甚至做出15-49歲女性數量的排名。許多使用者感到又驚又怒，認為顯示可以生育女性的數據，和鼓勵生育根本無關！
南韓政府發豪語，生育地圖可促進民眾了解國家的低生育率，還可比較各地政府提供的福利。24歲女性文學作家李敏京（Lee Min-kyung，譯音）表示，「我很火大，它（網站）公然展現政府如何將女性身體視為國家生殖工具。」
根據美聯社，南韓是富有國家中，生育率最低的國家之一，正努力提高跌到谷底的生育率。
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