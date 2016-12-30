駁國會要求 南韓憲法法院：不會傳喚朴槿惠出庭

2016-12-30 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕針對南韓總統朴槿惠彈劾案，南韓憲法法院今決定，不會要求朴槿惠出庭應訊。

朴槿惠捲入閨密崔順實干政案，遭南韓國會彈劾，日前已被暫停總統職權，不過針對國會要求憲法法院直接傳喚及審問朴槿惠，憲法法院駁回這項要求，並說不會就彈劾案傳喚總統朴槿惠出庭應訊。

憲法法院將於下週二開始審理彈劾案，並傳喚多名青瓦台的前高層，崔順實也必須出庭應訊。