Amazon研發空中倉儲 貨物將漂浮城市上空

亞馬遜的空中倉儲計畫近日曝光。（圖擷自衛報）

2016-12-30 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕亞馬遜又有超狂新計畫！美國網路零售業巨頭亞馬遜（Amazon）日前才宣布完成無人機送貨測試，最近又提出一項新專利，將發展巨型空中倉儲，未來貨物將漂浮在美國城市上空。

綜合外媒報導，亞馬遜最近透露新計畫，將打造巨型飛船當倉庫，未來可望結合無人機送貨服務。這項空中倉儲專利早在2014年就提出，未來漂浮倉庫必須符合離地約4.5萬英呎（1.3萬公尺）的規定，超過民航機飛行的高度。

報導指出，這項專利解釋，空中倉儲會駐留在城市上空，並與無人機送貨配合，可以作為無人機的母艦，將能應付需求量極大的貨物存取與交付功能，甚至清運廢物。

此外，這項專利還能販售廣告，飛到廣告贊助商地區時，可以降低高度，在飛船上展示廣告與促銷訊息。

亞馬遜本月7日在英國完成無人機送或測試，不過空中倉儲計畫不一定能實現，目前仍在研發當中。