巨乳一定吃香？ 研究：男性最愛這種乳房
2016-12-30 17:01
〔編譯陳正健／綜合報導〕一般認為，男性大多是巨乳控。不過，根據捷克的最新研究，男性最愛的女性胸部形狀，其實是堅挺勻稱的類型，而非容易下垂的大奶。
布拉格查理大學 （Prague's Charles University）針對捷克、巴西、喀麥隆和納米比亞等4國的267名男性進行調查，要求他們觀看兩組不同尺寸和堅挺度的乳房照片。
研究發現，4國男性對乳房的偏好各有差異，但多數最愛中等大小的乳房，其次才是巨乳，最不青睞貧乳。共同點是，4國男性皆愛堅挺的乳形。
另外，研究也指出，男性更愛堅挺勻稱的乳房，而非最為宏偉、卻易下垂的巨乳，這有別與過去的迷思，亦即大胸部女性生育能力更強，更能激起男人的性慾。
研究作者哈里夫切克（Jan Havlíček）指出，研究發現跨文化的一致性，男性皆偏愛堅挺的乳房，這是年輕女性的典型性徵。
本研究刊登於《演化與人類行為》（Evolution and Human Behavior）期刊。
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