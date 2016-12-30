| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
葡萄王案 董座胞姊曾美菁訊後請回 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 國際

原料還沒運到 澳門跨年海上煙火臨陣喊卡

圖為2009年底在澳門施放的煙火秀，示意圖。（資料照，歐新社）

2016-12-30  23:23

〔即時新聞／綜合報導〕2016年將在明天畫下句點，許多國家都有規畫跨年活動，但在澳門卻傳出原本要舉辦的海上煙火表演，竟因「原料運送不及」而臨時取消，讓獲悉的民眾大為失望。

澳門的網路媒體《愛瞞日報》昨晚間在臉書指出，澳門旅遊局於昨傍晚突然發出新聞稿，指煙火燃放原料因沒能如期抵達，跨年倒數煙火表演將被迫取消，希望民眾及遊客能留意及諒解。新聞稿中也提到，因原料未如期到貨，澳門政府將不須支付220萬（約880萬元台幣）的表演預算。

《愛瞞日報》對此揶揄說，取消煙火秀既可省錢，還能在無煙環境下跨年。此事傳開後則讓民眾大為失望，並錯愕的表示，「難道不是早就準備好的？」

相關連結請見：

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 原料 新年煙火 澳門 煙火 煙火秀 跨年煙火 跨年煙火秀 高空煙火秀
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：原料還沒運到 澳門跨年海上煙火臨陣喊卡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.