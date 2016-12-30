原料還沒運到 澳門跨年海上煙火臨陣喊卡

圖為2009年底在澳門施放的煙火秀，示意圖。（資料照，歐新社）

2016-12-30 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕2016年將在明天畫下句點，許多國家都有規畫跨年活動，但在澳門卻傳出原本要舉辦的海上煙火表演，竟因「原料運送不及」而臨時取消，讓獲悉的民眾大為失望。

澳門的網路媒體《愛瞞日報》昨晚間在臉書指出，澳門旅遊局於昨傍晚突然發出新聞稿，指煙火燃放原料因沒能如期抵達，跨年倒數煙火表演將被迫取消，希望民眾及遊客能留意及諒解。新聞稿中也提到，因原料未如期到貨，澳門政府將不須支付220萬（約880萬元台幣）的表演預算。

《愛瞞日報》對此揶揄說，取消煙火秀既可省錢，還能在無煙環境下跨年。此事傳開後則讓民眾大為失望，並錯愕的表示，「難道不是早就準備好的？」

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