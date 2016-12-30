超狂整髮器 一秒變假陽具！

2016-12-30 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕國外一電視購物節目，日前出現讓人既害羞又爆笑的畫面，一名女主持人正在介紹女用整髮器，沒想到拆開包裝，將產品拿出來時，卻發現像極「假陽具」，令主持群笑到「凍未條」，甚至節目一度主持不下去。

英國《每日星報》報導，當時一名女主持人正準備掏出「Hot Buns News Blooper」女用整髮器介紹時，卻意外發現這款商品與假陽具相似度極高，整個攝影棚瞬間現場氣氛尷尬，另一名女主持人反應迅速地回了一句，「尺寸不錯」，兩人立刻笑到滿臉通紅，隨後中間的女主持人，則尷尬地從搭檔手中搶走整髮器，丟在桌上。

儘管笑到不能自己，但主持群仍盡責完成商品介紹，表示只要把整髮器彎成像甜甜圈狀，就可以做出丸子頭，但從影片也可以看出，女主持人話講到最後，突然詞窮，直接轉頭大笑。

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