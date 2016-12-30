| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 國際

超狂整髮器 一秒變假陽具！

2016-12-30  18:12

〔即時新聞／綜合報導〕國外一電視購物節目，日前出現讓人既害羞又爆笑的畫面，一名女主持人正在介紹女用整髮器，沒想到拆開包裝，將產品拿出來時，卻發現像極「假陽具」，令主持群笑到「凍未條」，甚至節目一度主持不下去。

英國《每日星報》報導，當時一名女主持人正準備掏出「Hot Buns News Blooper」女用整髮器介紹時，卻意外發現這款商品與假陽具相似度極高，整個攝影棚瞬間現場氣氛尷尬，另一名女主持人反應迅速地回了一句，「尺寸不錯」，兩人立刻笑到滿臉通紅，隨後中間的女主持人，則尷尬地從搭檔手中搶走整髮器，丟在桌上。

儘管笑到不能自己，但主持群仍盡責完成商品介紹，表示只要把整髮器彎成像甜甜圈狀，就可以做出丸子頭，但從影片也可以看出，女主持人話講到最後，突然詞窮，直接轉頭大笑。

相關影音連結：

廣告
  • 國外一電視購物節目女主持人，正在介紹女用整髮器，沒想到產品一拿出來，卻發現像極「假陽具」。（圖擷取自Youtube影片）

    國外一電視購物節目女主持人，正在介紹女用整髮器，沒想到產品一拿出來，卻發現像極「假陽具」。（圖擷取自Youtube影片）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 主持 假陽具 整髮器 電視購物
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：超狂整髮器 一秒變假陽具！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.