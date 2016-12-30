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印婦人遭蛇咬死水葬 40年後離奇生還返家

死而復生的維拉薩，讓家人相當驚訝。（圖擷自印度時報）

2016-12-30  17:05

〔即時新聞／綜合報導〕這不是演電影！印度一名82歲婦人1976年時被眼鏡蛇咬傷，當時傳統治療無效被宣判死亡，婦人最後被水葬，不料近日婦人卻離奇返家，讓家人又驚又喜。

《印度時報》報導，印度婦人維拉薩（Vilasa）1976年在北方邦肯普爾（Kanpur）村莊耕作時被黑眼鏡蛇咬傷，當時她被送往接受一名傳統治療師醫治，不過該治療師束手無策，最後被依古法抬到恆河進行水葬。

報導指出，維拉薩在河中漂流時只有失去意識，並沒有死亡，被附近的船夫救起，帶到當地的寺廟醫治，雖然人沒死但已失去記憶，因此在寺廟生活了40年之久。

維拉薩本月23日回到老家，她的2個女兒見到死而復生的媽媽都感到相當驚訝，女兒表示，「我們透過胎記認出母親。」並說維拉薩恢復記憶後，把事情告訴當地一名女孩，再由女孩的叔叔聯絡上曾經參加過她喪禮的人，最終順利返家。

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