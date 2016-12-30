中國宣稱成功發射衛星 遭科學家發現「不在軌道上」
2016-12-30 17:31
〔即時新聞／綜合報導〕中國太原衛星中心於週三（28日）發射長征火箭，將2枚衛星送至軌道上，火箭發射後中媒廣加報導，稱這次任務「成功達成」，不過，國外航太網站《SpaceFlight101》稍早指出，這2枚衛星並未達到預定軌道，恐嚴重影響本次的任務。
根據航太網站《SpaceFlight Insider》，中國太原衛星中心所發射的長征火箭於28日上午11時23分升空，其攜帶了2枚衛星，其中一枚是商業衛星，另一枚則是科研衛星。報導援引軌道數據，指出這2個衛星並未到達它們的預定軌道，其數據亦與發射前的預測值相異，推測火箭在進入軌道前「發生了嚴重的錯誤，導致衛星高度不足，無法進入預定軌道」。
報導稱，由於高度不足，中方被迫使用衛星內原本攜帶的燃料去提升高度，這樣一來，將提前使用原定作為修正軌道用途的燃料。專家表示，衛星本身要靠這些燃料所提供的推進能力來修正軌道，若燃料提早耗盡，恐導致這兩顆衛星壽命縮短。
中媒《中新網》報導，本次任務送上軌道的兩顆衛星中的高景一號衛星是商業用高分辨率遙感衛星，由兩顆0.5公尺分辨率的光學衛星組成，具有高敏捷的機動性能、豐富的成像模式及高集成的電子系統等技術特點，將為資源調查、測繪、環境監測、金融保險等項目提供服務。
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