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紐約猶太女子遭襲擊 穆斯林高中生英勇追捕

2016-12-30  17:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一名猶太女子日前搭乘地鐵，在列車上埋首閱讀書籍，卻遭不明人士掌摑致短暫昏迷，所幸一名伊斯蘭高中生見狀，立即尋求其他猶太人與員警協助，成功將襲擊者逮捕歸案。

根據《紐約每日新聞》報導，事發地點在美國紐約的猶太人聚居區，17歲的伊斯蘭高中生哈利法（Ahmed Khalifa）回憶當時表示，當時目擊一名正在地鐵列車上閱讀書籍的猶太女子，突然遭到一名壯漢打一巴掌，女子一度陷入昏迷幾秒，恢復意識時便呼叫求助。

哈利法隨即尋求附近的猶太人以及員警的協助，駕駛汽車追捕這名逃離現場的襲擊者，成功逮捕歸案。據警方表示，這名襲擊者是患有精神方面疾病的無業遊民，現年31歲；而遭受襲擊的女子，嘴唇破裂，臉頰腫脹並有瘀傷，已送往醫院治療並無大礙。

報導指出，哈利法早在7個月前，就曾救過一名企圖跳軌自殺的流浪漢；至於有人就宗教問題詢問他，為何要幫助這名猶太女子？哈利法則答道：「每個人都是平等的，我以同等方式對待每個人。我只是做了一般人都會做的事。」表示並不希望因此被稱為英雄。

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  • 伊斯蘭高中生哈利法日前目擊一名猶太女子遭人襲擊，便立即尋求他人協助，順利將襲擊者逮捕歸案。（圖擷取自紐約每日新聞）

    伊斯蘭高中生哈利法日前目擊一名猶太女子遭人襲擊，便立即尋求他人協助，順利將襲擊者逮捕歸案。（圖擷取自紐約每日新聞）

  • 警方指出，這名襲擊者患有精神方面的疾病，為無家可歸的遊民。（圖擷取自紐約每日新聞）

    警方指出，這名襲擊者患有精神方面的疾病，為無家可歸的遊民。（圖擷取自紐約每日新聞）

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