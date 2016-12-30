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南極巨大不明物體10年未解 驚爆是UFO基地？

2016-12-30  18:26

〔即時新聞／綜合報導〕南極大陸有不明的巨大物體，至今仍成謎！Youtube上逾60萬人追蹤的外星人搜尋組織「SecureTeam10」，在日前上傳的一則影片中透露，南極大陸冰川下，有一範圍達240公里、最深處可達地下850公尺的神秘物體，他們聲稱這可能為外星人基地，並認為這是納粹黨在二戰期間，為供外星生物使用所建造，美國海軍曾在一場秘密行動中抵達該基地。

外媒廣泛報導「SecureTeam10」發布的言論，2006年科學家便發現南極大陸東部的威克斯區（Wilkes Land），有一個距今2.5億年前、地球遭小行星撞擊時所留下的隕石坑，範圍約500公里，但至今仍無法解釋這隕石坑下，為何會有範圍廣達240公里的神秘物體。「南極大陸被一團迷霧籠罩。」該組織表示，在南極的高海拔地區，發現了一些幽浮形狀的入口，「若非透過碟形物體進入，又怎麼會有這些入口？」

「SecureTeam10」並表示，美國海軍在1946年左右執行「高空降落（Operation High Jump）」計畫時，曾發現在南北兩極都有通往地球內部的入口。

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  • 南極大陸被冰天雪地所籠罩，十年前發現的巨大物體至今仍不知成因。（圖擷取自《每日郵報》）

    南極大陸被冰天雪地所籠罩，十年前發現的巨大物體至今仍不知成因。（圖擷取自《每日郵報》）

  • 「SecureTeam10」表示，南極大陸有一塊廣達240公里的神秘物體，可能是外星人基地。（圖擷取自《每日郵報》）

    「SecureTeam10」表示，南極大陸有一塊廣達240公里的神秘物體，可能是外星人基地。（圖擷取自《每日郵報》）

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