日本新民俗療法「成人捲」 網友：像包屍體

日本民俗療法成人捲，引起BBC關注報導。（圖擷自推特）

2016-12-30 15:52

〔編譯周柏憲／綜合報導〕「成人捲」（Otonamaki）為日本新民俗療法，用來緩解身體僵硬和姿勢問題，在日本越來越具人氣。

英國廣播公司BBC報導，成人捲的想法來自「嬰兒捲」，即以類似包嬰兒的方式包裹，可幫助身體發育，每次維持20分鐘。

提供成人捲療法的公司Kyoko proportion織江松尾（Orie Matsuo）表示，因為有些人擔心嬰兒被包起來時會掙扎、或是引發幽閉恐懼，因此才發明了成人捲，「我們認為，如果大人像嬰兒一樣被包起來，可以體驗這是多麼棒的感覺。」

體驗過成人捲的顧客都說有效。一名40歲的顧客說，「看起來很壓迫，其實一點也不緊」，「相反地，體驗後我的肩和背都更舒服了。」另一名顧客說，「好舒服喔，都快睡著了。我的脖子還有背部下方都好放鬆，我要老公學著怎麼用成人捲。」

不過，也並非所有人都相信這套民俗療法，有推特網友說「看起來超恐怖」、「像在包屍體」，也有將此療法喻為從恐怖片跑出來的產物。

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