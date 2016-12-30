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英國「女神」海削19男近百萬 落網才知是女嬸

2016-12-30  15:22

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名33歲女子威廉絲（Kerryann Williams）在各大社交網站盜用其他美女的照片，成功騙過19名單身男子、向他們詐財約2萬英鎊（約新台幣100萬），日前落網，受害人才發現網路照片中貌似女神的威廉絲，在現實生活是一位豐滿女「嬸」。

《太陽報》報導，身材豐腴的威廉絲專挑年長的單身漢下手，在臉書等社交網站盜用其他正妹的照片，並經常以遭受家暴、欠卡債沒錢還等理由，私訊被害人要求金援或為她買新手機，受害的19名男子沒有一個與她本人見過面，但都乖乖照做，且她每次得手後，就馬上中斷和該名男子傳訊息，並馬上更換交友頁面的照片與身分。

威廉絲曾前後用4個不同身分，向其中一位68歲男子承諾會照顧他後半餘生，男子受害4次，一共騙走6000元英鎊（約新台幣30萬）的養老金。直到有一名被騙男子不甘心，聘請私家偵探展開調查，才揭開威廉絲的真面目。

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  • 威廉絲在社交網站上盜用其他美女的照片。（圖擷取自《太陽報》）

    威廉絲在社交網站上盜用其他美女的照片。（圖擷取自《太陽報》）

  • 現實生活的威廉絲體態豐腴。（圖擷取自《太陽報》）

    現實生活的威廉絲體態豐腴。（圖擷取自《太陽報》）

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標題：英國「女神」海削19男近百萬 落網才知是女嬸


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