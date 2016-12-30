國營企業不供紙 委內瑞拉112年老報31日起停刊

委國歷史最悠久的報紙「搏動報」，因面臨缺紙和總統干預而停止出刊。（圖擷自Notihoy）

2016-12-30 14:58

〔編譯周柏憲／綜合報導〕向對委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）犀利評論的委國歷史最悠久報紙「搏動報」（El Impulso），因缺紙而面臨停刊。

法新社報導，搏動報發行人卡莫納（Carlos Eduardo Carmona）表示，由於負責進口紙張的國營企業已停止供貨，創報於1904年的搏動報，因此將在明日（31）停止出刊。卡莫納在一份聲明中提到，「政府......阻礙我們每日發行，我們只好停止出刊。」

搏動報自2013年就抱怨缺紙，並多次警告，若紙不到貨就得被迫停刊。委內瑞拉經濟危機深化，民生物資短缺情形似乎成為常態，食物、醫療以及家庭必需品皆非常缺乏。

搏動報總編輯向法新社表示，報社讓員工在1月中放長假，也說，如果再沒收到紙張，報社將關閉紙版、維持網路版。儘管如此，仍不會停止對社會主義政府的批判。