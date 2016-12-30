不要再取Sophia了！ 紐約新菜市場名是這個...

紐約男女嬰最流行取名為Ethan與Olivia。（圖擷自華盛頓郵報）

2016-12-30 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕Jayden、Sophia過時了！紐約衛生單位公布新生兒數據，Ethan與Olivia成為最新紐約男、女嬰的最強菜市場名。

綜合外媒報導，紐約衛生及心理衛生部公布新生兒數據，2015年在紐約每100名嬰兒中，有1人會被取名為Olivia，取代過去連續3年稱霸的Sophia，順利攻上紐約女嬰菜市場名排行榜首位。

男嬰部分，取名Ethan的人數最多，過去紐約男嬰最常被取名為Jayden，在2008年至2013年壟斷男嬰菜市場名榜首位置。

報導指出，其他女嬰菜市場名還包括Sophia、Emma、Mia、Isabella；男嬰則為Liam、Noah、Jacob、Jayden。

《華盛頓郵報》指出，全美男、女嬰在2015年最受歡迎的菜市場名分別為Noah與Emma，Ethan只排在第6位、Olivia排第2。

美國嬰兒名專家瓦特伯格（Laura Wattenberg）表示，家長現在傾向取獨特與具創造性的名字，女孩名字通常會比較老式且好念、男孩則以明確的「兩個音節」最受歡迎。