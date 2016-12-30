扯！越南醫師搞烏龍 手術剪刀落在病患胃部18年

2016-12-30 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕越南一名男子最近因腹部不適就診，結果竟在胃裡面發現一支醫療剪刀，且這把剪刀已經在他的胃裡待了18年。

《VNexpress》報導，越南北部北件省（Bac Kan）一名54歲麻姓男子（Ma Van Nhat）最近常常肚子痛，他到當地醫院照X光時，竟然發現胃裡有一把長約15公分的醫療剪刀，他原先不相信此事，換到另一家醫院做檢查，都發現胃裡確實有一把剪刀。

麻男表示，他在1998年曾經動過手術，術後一直都很健康，直到今年才開始有腹痛症狀，但通常1、2天就不痛了。

對此當地醫院主任Trinh Thi Luong表示，他正試圖找出18年前是哪些醫生搞烏龍，將追究醫療疏失，並保證會給出合理的解決方案。

目前男子的胃仍躺著18年前的剪刀，據報導，當地衛生單位已經安排最好的醫生給他，將儘快幫他把剪刀取出來。