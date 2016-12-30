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早上起床車子被壓壞 引擎蓋上是200公斤的牠

200公斤大海豹坐在車上。（圖取自臉書）

2016-12-30  13:16

〔即時新聞／綜合報導〕在澳洲發生一起汽車遭到破壞的離奇事件，嫌犯不是人類，而是一隻重達200公斤的大海豹。

《ABC》報導，葛瑞戈里（William Gregory）住在澳洲塔斯馬尼亞省，他說，沒人能想像在節禮日（boxing day）一大早，外頭的車上會有一隻超巨大海豹。葛瑞戈里說自己當時「懷疑自己是否起床了，或是仍在夢中」。

報導指出，這隻大海豹造成擋風玻璃破裂、引擎蓋凹陷。警方與相關單位人員到場後將牠帶回檢查。野生動物學家表示，這種情況並不算稀奇，當地本來就有為數眾多的海豹族群，且各種環境刺激會讓公海豹四處遊蕩。

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