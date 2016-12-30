「笑掉自己的假牙」 88歲阿公玩桌遊成網紅

2016-12-30 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州一名高齡88歲的祖父布里格斯（Don Briggs），日前和家人玩桌遊時，非常開心，卻不小心「笑掉自己的假牙」，出糗模樣笑壞眾人。他的孫女泰勒（Amy Metcalf Taylor）把整個過程記錄下來、上傳網路，引來近3900萬人點閱，布里格斯也因而瞬間爆紅。

綜合媒體報導，影片上傳後，引起熱烈討論，布里格斯對於自己成了「網紅」，除表示震驚，也透過孫女泰勒轉述，「天啊，大家這麼喜歡看我假牙飛出去喔？」（OMG. People want to see my teeth fly out?）。

這起笑料百出的事件，發生在聖誕節當天，布里格斯和兒孫一同玩桌遊「大聲說」（Speak Out），這款遊戲內含5個齒模，與200張雙面字卡，玩家必須戴上齒模，撐大嘴巴，再按照指示唸出字卡上的句子。

從影片中可看到，布里格斯戴著齒模，邊看字卡、邊口齒不清地唸出來，連他自己唸完都笑了出來，隨後不到5秒鐘，他的假牙掉出嘴巴，曾孫嚇得驚聲尖叫，其餘則是哄堂大笑。

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