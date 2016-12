「笑掉自己的假牙」 88歲阿公玩桌遊成網紅

2016-12-30 13:53

〔即時新聞/綜合報導〕美國俄亥俄州一名高齡88歲的祖父布里格斯(Don Briggs),日前和家人玩桌遊時,非常開心,卻不小心「笑掉自己的假牙」,出糗模樣笑壞眾人。他的孫女泰勒(Amy Metcalf Taylor)把整個過程記錄下來、上傳網路,引來近3900萬人點閱,布里格斯也因而瞬間爆紅。

綜合媒體報導,影片上傳後,引起熱烈討論,布里格斯對於自己成了「網紅」,除表示震驚,也透過孫女泰勒轉述,「天啊,大家這麼喜歡看我假牙飛出去喔?」(OMG. People want to see my teeth fly out?)。

這起笑料百出的事件,發生在聖誕節當天,布里格斯和兒孫一同玩桌遊「大聲說」(Speak Out),這款遊戲內含5個齒模,與200張雙面字卡,玩家必須戴上齒模,撐大嘴巴,再按照指示唸出字卡上的句子。

從影片中可看到,布里格斯戴著齒模,邊看字卡、邊口齒不清地唸出來,連他自己唸完都笑了出來,隨後不到5秒鐘,他的假牙掉出嘴巴,曾孫嚇得驚聲尖叫,其餘則是哄堂大笑。

