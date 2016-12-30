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上任5年處決340人 南韓評金正恩「失政」

金正恩上任至今已處決340人。（法新社）

2016-12-30  14:13

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩執掌政權已有5年時間，南韓情報單位表示，在這段期間為鞏固自身地位，金正恩已經處決了340名人員。

根據《韓聯社》報導，南韓國家情報院下屬國家安全戰略研究所，在最近發表《金正恩執政五年失政白皮書》。當中提到，金正恩掌權後，遭處決人數逐年遞增，從2012年3人、2013年30多人、2014年40多人、2015年60多人，且當中不乏高官親信；平民處決的人數至8月止也有60多人，是往年平均的1倍以上。

白皮書還提到，金正恩至今進行29次核武測試與導彈發射，所花費的金額約3億美元；製作個人宣傳文宣則花費1.8億美元。

白皮書中強調，北韓同時進行核武開發與經濟發展，但貪汙腐敗嚴重，且拒絕與南韓進行韓朝對話，皆是金正恩失政的鐵證。

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