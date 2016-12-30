遭男友傳愛滋又被分手 男憤而賣淫傳性病
2016-12-30 13:25
〔即時新聞／綜合報導〕中國河北省一名29歲王姓男同性戀者，日前懷疑遭前男友傳染愛滋病，心有不甘的他竟遷怒他人，刻意隱匿病情並與多名陌生男同性戀者性交，藉以傳播病毒。最後多名受害者先後向警方報案，整起事件才曝了光。
根據中媒《新浪網》報導，王男過去曾有一名感情穩定的男友，但在今年年初抓包男友偷吃後，兩人便爭吵不斷，關係也隨之漸趨冷淡。某天，王男去醫院檢查身體時，赫然發現得了愛滋病，認為是男友傳染給自己的，心中更增怨氣。而後其男友主動要求分手，成了壓倒駱駝的最後一根稻草，新仇加上舊恨，王男便開始策劃報復他人的行動。
報導指出，王男今年4月在山東租了一間房子，透過聊天軟體向多名男同性戀賣淫，藉此將愛滋病傳染給他人，一直到不少受害人發現自己染上性病並報案後，警方才循線追查出王男的身分。
由於遭警方通緝，王男潛逃到朋友住處，不敢輕易露面，不過法網恢恢，王男最終仍在潛逃回河北老家的車上遭警方識破身分，當場逮捕歸案。
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