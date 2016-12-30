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美國7旬前官員 襲胸百歲岳母

2016-12-30  11:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州一名前政府官員，遭指控涉嫌對其百歲岳母性騷擾，目前被檢方以猥褻罪起訴。

《每日郵報》報導，現年75歲的史賓勒（William Spingler）長期任職於賓州當地政府職務，資歷長達30年。卻傳出史賓勒日前前往安養院探視自己103歲岳母時，竟然親吻她的嘴唇，把手伸進岳母毯子裡，甚至襲胸。

報導指出，安養院員工報警逮捕史賓勒，檢方稱老岳母無法替自己辯護，並以猥褻罪起訴史賓勒。

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  • 現年75歲的史賓勒（William Spingler）長期任職於賓州當地政府，資歷長達30年。（圖取自每日郵報）

    現年75歲的史賓勒（William Spingler）長期任職於賓州當地政府，資歷長達30年。（圖取自每日郵報）

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標題：美國7旬前官員 襲胸百歲岳母


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