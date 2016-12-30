巴西警發現車內焦屍 驚傳是希臘大使

巴西警方發現一輛遭燒毀的白色轎車，從車上找到一具遺體，懷疑是已失蹤三日的希臘大使。（擷取自《TV Globo》畫面）

2016-12-30 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕巴西警方於當地時間週四（29日）在里約熱內盧一輛燒毀的汽車中發現一具遺體，懷疑是已失蹤3日的希臘大使阿米里迪斯（Kyriakos Amiridis），目前有關當局仍無法對此發表評論。

根據《路透》報導，當地警方證實，59歲的希臘駐巴西大使阿米里迪斯，於週一（26日）晚間離開妻子友人住處後便不知去向，警方表示，他最後的身影消失在當地暴力橫行的貧民區，一度懷疑遭歹徒綁架。

報導指出，警方稍早在阿米里迪斯失蹤區域發現一輛遭燒毀的白色轎車，隨後也證實其車牌與阿米里迪斯所租車輛吻合。不過由於該具遺體尚未完成身分比對，是否為阿米里迪斯本人仍有待進一步檢驗。

巴西警方高級督察龐泰斯（Evaristo Pontes）受訪時指出，他認為大使失蹤案並非綁架事件，「我們收到很多線索，但應非綁架」龐泰斯說，「如果是綁架，那綁匪應會嘗試聯繫家屬或希臘大使館。」

對此，希臘大使館官員不願證實大使已失蹤，僅對外宣稱他在里約熱內盧度假，將於明年1月9日按原定計畫返回位於首都巴西利亞的希臘大使館。