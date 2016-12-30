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無視停火協議？敘利亞政府與反抗軍再爆衝突

敘利亞政府與反抗軍達成停火協議，自30號午夜生效。圖為敘利亞阿勒坡街景。（歐新社）

2016-12-30  09:58

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞政府與反抗軍長達6年的對峙，在俄羅斯與土耳其斡旋下達成停火協議，讓敘利亞的和平之路露出一線曙光。但在正式停火不到2小時，又傳出雙方再度交火。

根據《路透》報導，敘利亞政府與反抗軍，在伊德利布省（Idlib）與哈瑪省（Hama）交界處發生零星衝突，且就在停火協議生效2個小時以內。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）建議，美國共和黨總統當選人川普就職後，應一同加入維持敘利亞和平的事務，同時也呼籲埃及、沙烏地阿拉伯、卡達、伊拉克等聯合國成員加入。

敘利亞內戰自2011年開打至今，已造成30萬人死亡，1100萬人流離失所。

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