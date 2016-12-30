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印尼松巴瓦島地震 規模達6.2

印尼松巴瓦島今天上午發生規模6.2地震。（圖擷取自USGS）

2016-12-30  08:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國地質調查所（USGS）發布資料顯示，印尼松巴瓦島（Sumbawa Island）拉巴巿（Raba）南方71公里處，今天上午發生規模6.2地震，深度72公里。太平洋海嘯警報中心並未發布海嘯警報，目前尚無災情傳出。

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