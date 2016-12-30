美俄緊張！歐巴馬發動制裁 克林姆林宮強硬回應
2016-12-30 08:33
美俄關係陷入緊張。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬指控俄羅斯藉由駭客入侵，操弄美國總統大選，並祭出制裁手段。對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（DmitryPeskov）揚言，俄羅斯將有「適當」的回應。
《RT》報導，佩斯科夫痛批歐巴馬的做法顯示出不可預測性和侵略性，對制裁感到遺憾，並指出其毫無根據、違反國際法。佩斯科夫說，對於美方的制裁，莫斯科將有所回應，這些回應將是「適當」的。但他也說，考量到白宮正在過渡期，期望未來雙方能盡快恢復正常關係。
《紐約時報》報導，歐巴馬在聲明中表示，所有人都應該對俄羅斯的行為有所警覺，歐巴馬說自己已在公開和私人場合，一再警告俄羅斯。由於俄羅斯有損於美國利益，且違反國際規範，如今的制裁是必要且適當的。
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