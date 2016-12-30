寶寶「踢破」媽媽子宮？ 相片嚇呆醫生

當醫生布埃（Pierre-Emmanuel Bouet）發現他診治的孕婦，腹中胎兒竟將雙腿伸出子宮，簡直嚇呆了。（圖取自livescience）

2016-12-30 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕健康有力的胎兒會在媽媽肚子裡胎動，但國外卻出現胎兒將腳伸出子宮外的案例，原來不是寶寶有大力金剛腿，而是媽媽子宮壁有撕裂狀況。

《華盛頓郵報》報導，當醫生布埃（Pierre-Emmanuel Bouet）發現他診治的孕婦，腹中胎兒竟將雙腿伸出子宮，簡直嚇呆了。布埃表示此個案相當罕見，他自己從來沒有遇過，文獻紀錄也僅有26起。

報導指出，經過詳細檢查後發現，胎兒並沒有踢破子宮，而是該孕婦過往5次剖腹產的經驗，可能導致子宮壁的撕裂，使得裝著發育中胎兒的羊膜囊（amniotic sac）有一部分露出子宮外。布埃表示，通常子宮壁撕裂會導致疼痛與出血，但寶寶的腳伸出去，恰好幫媽媽止血。

布埃表示，子宮壁撕裂可能會導致子宮破裂，因此在30週時為孕婦剖腹產子，母子均安。