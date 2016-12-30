| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 國際

寶寶「踢破」媽媽子宮？ 相片嚇呆醫生

當醫生布埃（Pierre-Emmanuel Bouet）發現他診治的孕婦，腹中胎兒竟將雙腿伸出子宮，簡直嚇呆了。（圖取自livescience）

2016-12-30  07:41

〔即時新聞／綜合報導〕健康有力的胎兒會在媽媽肚子裡胎動，但國外卻出現胎兒將腳伸出子宮外的案例，原來不是寶寶有大力金剛腿，而是媽媽子宮壁有撕裂狀況。

《華盛頓郵報》報導，當醫生布埃（Pierre-Emmanuel Bouet）發現他診治的孕婦，腹中胎兒竟將雙腿伸出子宮，簡直嚇呆了。布埃表示此個案相當罕見，他自己從來沒有遇過，文獻紀錄也僅有26起。

報導指出，經過詳細檢查後發現，胎兒並沒有踢破子宮，而是該孕婦過往5次剖腹產的經驗，可能導致子宮壁的撕裂，使得裝著發育中胎兒的羊膜囊（amniotic sac）有一部分露出子宮外。布埃表示，通常子宮壁撕裂會導致疼痛與出血，但寶寶的腳伸出去，恰好幫媽媽止血。

布埃表示，子宮壁撕裂可能會導致子宮破裂，因此在30週時為孕婦剖腹產子，母子均安。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 嬰兒 子宮 胎動
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：寶寶「踢破」媽媽子宮？ 相片嚇呆醫生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.