寶寶「踢破」媽媽子宮？ 相片嚇呆醫生
2016-12-30 07:41
當醫生布埃（Pierre-Emmanuel Bouet）發現他診治的孕婦，腹中胎兒竟將雙腿伸出子宮，簡直嚇呆了。（圖取自livescience）
〔即時新聞／綜合報導〕健康有力的胎兒會在媽媽肚子裡胎動，但國外卻出現胎兒將腳伸出子宮外的案例，原來不是寶寶有大力金剛腿，而是媽媽子宮壁有撕裂狀況。
《華盛頓郵報》報導，當醫生布埃（Pierre-Emmanuel Bouet）發現他診治的孕婦，腹中胎兒竟將雙腿伸出子宮，簡直嚇呆了。布埃表示此個案相當罕見，他自己從來沒有遇過，文獻紀錄也僅有26起。
報導指出，經過詳細檢查後發現，胎兒並沒有踢破子宮，而是該孕婦過往5次剖腹產的經驗，可能導致子宮壁的撕裂，使得裝著發育中胎兒的羊膜囊（amniotic sac）有一部分露出子宮外。布埃表示，通常子宮壁撕裂會導致疼痛與出血，但寶寶的腳伸出去，恰好幫媽媽止血。
布埃表示，子宮壁撕裂可能會導致子宮破裂，因此在30週時為孕婦剖腹產子，母子均安。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
- 落網7嫌最重判12年 前搏擊國手也涉案
- 小鬼心酸憶出道 窩漫畫店嗑泡麵
- 露點寫真始祖63歲病逝 影人悼張盈真
- 朵朵小語 讓自己好好呼吸
- 維冠受災戶搬新家 邀請賴清德
- 參與社區規劃 長者不落人後
- 孔雀園BOT公聽會 爆翻桌推擠
- 中國政協隱瞞官方身分來台 入台證遭註銷
- 少子化海嘯襲 大專教師恐萬人失業
- 《小洋裝．小短靴．小派對》2
- 3港女偷上引水產 躲廁所狂吞鮑魚生蠔
- 景美泳池存廢 引爆藍綠大戰
- 忠旺控股海外囤鋁 計畫性逃離中國
- 仁醫林開泰 舊宅彰顯質樸
- 西嶼二崁二興宮 重建落成
- 公費疫苗用完 連假當心流感
- 假川普祝壽 彭淮南說NO
- 青農感念農會 捐5千顆高麗菜義賣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China blamed for VAC boss’ Singapore snub
- 平穩基金難產 電價易漲難跌
- 星兒社大學習 個展秀成果
- 當季食材煮年菜 長輩開心吃
- 光洋科明年1/3恢復買賣
- 賣學歷案衝擊 南榮科大18趴 全國墊底
- 柯瑞進三分球 送蚊帳到非洲
- 浩子暫退演藝圈 損失超過2000萬
- 桃園國民運動中心收費 將比雙北低
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Executive Yuan postpones hearings on food imports ban
- 政治力杯葛 日食安公聽會延期
- 單身男子公寓 長大之後
- 爬黑山 目前無法可罰
- 《觀察筆記》台日一邊
- MLB》陳偉殷練打超拚 高國輝：偷練喔（影音）
- 中國政協委員隱匿身分闖關 被拒入境
- 冷眼集》放任在野心態竄流 執政當然疲於奔命
- 量販店年貨戰開打
- 經典賽》台灣再添利多 最大咖猶太裔球星投靠美國
- 《彩妝大師說 底妝這麼畫！》土橋脩
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：寶寶「踢破」媽媽子宮？ 相片嚇呆醫生
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分