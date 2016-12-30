不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官

美國總統歐巴馬曾在年終記者會，怒嗆俄羅斯別亂搞。（歐新社）

2016-12-30 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬抨擊俄羅斯藉由駭客入侵，操弄美國總統大選，如今歐巴馬政府有了實質行動，驅逐俄外交人員，並關閉2棟俄羅斯建物。

《紐約時報》報導，歐巴馬今天下令對俄國採取一連串制裁措施，包括驅逐35名俄國外交人員和情報人員，並且關閉2棟俄國在美國境內的建築物。

報導指出，官方表示，驅逐俄外交人員是回應俄國對於美國外交人員的騷擾，至於兩棟俄國建物則被認為是俄國情報單位，但美方並未透露其是否與大選期間的駭客攻擊有關。

報導表示，俄方發言人對於歐巴馬政府此舉感到遺憾，並抨擊此舉在國際法上是無根據且違法的。