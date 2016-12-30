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俄官員：美制裁措施傷害雙方關係修復

2016-12-30  05:28

〔中央社〕路透社報導，據俄羅斯國際傳真社引述俄外交部官員多格夫（KonstantinDolgov），美國宣布的對俄制裁新措施將產生不良後果，且傷害美、俄雙邊關係的修復。

多格夫是俄羅斯外交部主管人權、民主和法治高級專員。

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