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不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
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懲罰干預大選 歐巴馬下令制裁俄羅斯

2016-12-30  05:20

〔中央社〕為了報復俄羅斯介入美國總統大選，歐巴馬總統今天下令對俄國採取一連串嚴厲的制裁措施，包括驅逐35名俄國外交人員和情報人員，並且關閉2棟俄國在美國境內的建築物。

美國相信，俄羅斯在美國總統大選期間駭入美國政治團體的網站。

歐巴馬曾指控俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）親自下令這項大膽的網攻行動，許多民主黨人士認為這些行動破壞了希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）當選總統的機會，並且協助將曾經讚許過蒲亭的共和黨總統候選人川普（Donald Trump）送入白宮。

美國的制裁行動勢將在川普就任總統前引發美、俄之間的緊張情勢。

法新社報導，歐巴馬說：「我已經下令採取許多的行動，以回應俄羅斯政府對美國官員的侵略性騷擾，以及針對美國大選的網攻行動。」

在這些已宣布的制裁措施中，包括對俄羅斯聯邦安全局（FSB）和軍事情報局（GRU）的制裁，將35名幹員列為「不受歡迎的人物」，以及關閉俄羅斯在紐約和馬里蘭州的2棟建築物。

歐巴馬說：「所有美國人應警覺俄羅斯的行動。」

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標題：懲罰干預大選 歐巴馬下令制裁俄羅斯


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