德國釋放原先疑涉柏林卡車攻擊案嫌犯

2016-12-30 04:20

〔中央社〕德國聯邦檢察官辦公室發言人今天說，當局已釋放1名突尼西亞籍男子，他因被疑為涉及上週柏林耶誕市集卡車攻擊案而被捕。這起攻擊案造成12人喪生。

路透社報導，德國檢方發言人柯勒（Fruke Koehler）說：「進一步的調查顯示，這名被捕的男子不可能是主嫌艾姆里（Anis Amri）的聯絡人，所以我們將他釋放。」

調查人員原先發現，艾姆里的電話中存有這名40歲、突尼西亞籍男子的行動電話號碼。

這名發言人說，艾姆里在卡車內使用的槍與他在米蘭（Milan）與義大利警方交火的槍屬於同一口徑。但還需要進行更多的測試才能夠確定是否屬於同一把槍。

發言人並且表示，卡車當時在撞擊市集7、80公尺後，自動剎車系統發揮功能，剎住車子，避免造成更多的傷亡。