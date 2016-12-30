| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 國際

德國釋放原先疑涉柏林卡車攻擊案嫌犯

2016-12-30  04:20

〔中央社〕德國聯邦檢察官辦公室發言人今天說，當局已釋放1名突尼西亞籍男子，他因被疑為涉及上週柏林耶誕市集卡車攻擊案而被捕。這起攻擊案造成12人喪生。

路透社報導，德國檢方發言人柯勒（Fruke Koehler）說：「進一步的調查顯示，這名被捕的男子不可能是主嫌艾姆里（Anis Amri）的聯絡人，所以我們將他釋放。」

調查人員原先發現，艾姆里的電話中存有這名40歲、突尼西亞籍男子的行動電話號碼。

這名發言人說，艾姆里在卡車內使用的槍與他在米蘭（Milan）與義大利警方交火的槍屬於同一口徑。但還需要進行更多的測試才能夠確定是否屬於同一把槍。

發言人並且表示，卡車當時在撞擊市集7、80公尺後，自動剎車系統發揮功能，剎住車子，避免造成更多的傷亡。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：德國釋放原先疑涉柏林卡車攻擊案嫌犯


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.