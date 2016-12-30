伊拉克政府軍恢復對摩蘇爾IS攻擊
2016-12-30 03:36
〔中央社〕伊拉克政府軍今天恢復對摩蘇爾市（Mosul）伊斯蘭國（IS）的攻擊行動，並且宣布摩蘇爾東部的攻擊行動進入新階段。
雖然伊拉克政府軍的精銳部隊自從10月17日展開大規模軍事行動以來，已占領了摩蘇爾東部某些地區，但IS仍盤據在摩蘇爾西部。
伊拉克安全首長說，已攻佔了多個地區，並且可以在街道上見到許多IS戰士的屍體，無人機所拍攝的畫面也顯示，IS正在撤退。
政府軍奪回摩蘇爾將對IS形成重大打擊。
伊拉克反恐部門高級官員艾阿塞迪（Abdulghani al-Assadi）說：「第2階段解放摩蘇爾左岸的行動已經展開，我們的部隊已開始向艾可茲（Al-Quds）地區挺進。」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 松本潤偷吃AV女優 長達4年
- 帳務核銷 半數消防分隊有疏失
- 正隆凍未條 明年工紙漲12～15%
- 浩角翔起合比愛心 誓言絕對不解散
- 中正路藝術造街 重現「末廣町」盛景
- 試車12次故障 東南水泥復工駁回
- 尖石》秀巒山崩堵溪流 竹60線封路
- 台鐵中壢站 規劃機捷共構雙塔大樓
- 子瑜榮登世界第8美 台灣唯一
- 日對台機構正名：日本台灣交流協會
- 山老鼠砍百歲老樹 警救命
- 全國職缺20.7萬 平均月薪2.83萬
- 元旦金龍山迎曙光 投131線交管
- (火旁)龍文化傳承 聯大組龍隊
- Chopard祖母綠 鎖定Super塔尖
- 自由廣場》外交部長，你在等甚麼？
- 闖空門偷8萬 路邊數錢被活逮
- 台大「希望入學」放榜 30寒生拚翻身
- 釐清所有權、祭出建築法 終結沉痾
- 健保雙審 元旦起僅針對特定條件案件進行
- 〈國際現場〉松下、特斯拉 合建太陽能電池廠
- 成大辦越南語認證制 獲國際承認
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Alleged kidnapper returned to Taipei
- 鮮肉賣身救親全裸男男愛 挑戰菲國禁忌題材
- 建仔想拚大聯盟 經典賽掰掰？
- 訪視蔬菜檢驗流程 花蓮縣議員促把關
- 40公斤土魠魚王現身 澎湖定置網業者小賺年終獎金
- 耶誕銷售 蘋果仍比下三星、華為、LG
- 台積電否認 張忠謀因洩密案飆血壓
- 死刑未廢 殺妻殺女判死定讞
- 駐越核發簽證收賄 蕭裕文判刑12年
- 葡萄王「靈芝王」 爆過期改標再賣
- 嚴查工安 市府突檢淡水高樓層工地
- 3港女結夥偷高檔海鮮 行竊失風最沒義氣的就是她
- 東大生秀成果 與特教生彩繪校舍
- 麻豆走秀清涼畫面玩直播 瞬吸上萬人線上觀賞
- 偷吃高檔海鮮 3港女與業者和解 跨年前可返港
- 《觀察筆記》菜園的春天
- 一例一休加班費 柯：環局恐增8千萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：伊拉克政府軍恢復對摩蘇爾IS攻擊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分