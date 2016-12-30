| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 國際

伊拉克政府軍恢復對摩蘇爾IS攻擊

2016-12-30  03:36

〔中央社〕伊拉克政府軍今天恢復對摩蘇爾市（Mosul）伊斯蘭國（IS）的攻擊行動，並且宣布摩蘇爾東部的攻擊行動進入新階段。

雖然伊拉克政府軍的精銳部隊自從10月17日展開大規模軍事行動以來，已占領了摩蘇爾東部某些地區，但IS仍盤據在摩蘇爾西部。

伊拉克安全首長說，已攻佔了多個地區，並且可以在街道上見到許多IS戰士的屍體，無人機所拍攝的畫面也顯示，IS正在撤退。

政府軍奪回摩蘇爾將對IS形成重大打擊。

伊拉克反恐部門高級官員艾阿塞迪（Abdulghani al-Assadi）說：「第2階段解放摩蘇爾左岸的行動已經展開，我們的部隊已開始向艾可茲（Al-Quds）地區挺進。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：伊拉克政府軍恢復對摩蘇爾IS攻擊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.