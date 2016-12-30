俄土總統聯手斡旋停火 敘利亞和平有望

2016-12-30 00:54

〔中央社〕土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）的發言人今天在聲明中表示，艾爾段今天與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話，討論即將於午夜生效的敘利亞停火協議。

這項停火協議將可為敘利亞近6年來內戰尋求政治解決鋪路。俄羅斯和土耳其在這場內戰中，分別支持敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的政府與反對勢力。

艾爾段發言人卡林（Ibrahim Kalin）在聲明中說，兩位領袖也討論將在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）舉行的敘利亞未來會談。

同時，克里姆林宮表示，兩位領袖在電話中同意的停火，不包括伊斯蘭國（IS）在內的「恐怖團體」。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天稍早表示，任何不遵守停火協議的敘利亞武裝團體，都將視為恐怖分子。

俄羅斯外交部說，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則與土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）討論將於阿斯塔納舉行的會談。

兩位部長在電話中同意，與伊朗和聯合國特使米斯杜拉（Staffan de Mistura）協調敘利亞停火至關重要。

米斯杜拉對這項停火協議表示歡迎，並希望這項協議能拯救平民性命、使救援物資能夠運達災區，並導致阿斯塔納和平會談成果豐碩。

俄羅斯外交部表示，拉夫羅夫也與伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）通話，討論敘利亞停火以及預定在阿斯塔納舉行的會談。

敘利亞主要反對勢力、總部設在土耳其的政治實體全國聯盟（National Coalition）今天證實，它支持敘利亞全國停火協議，並呼籲各方遵守。

全國聯盟發言人拉瑪丹（Ahmed Ramadan）告訴法新社，包括強大的黎凡特自由人伊斯蘭運動（Ahrar al-Sham）及伊斯蘭軍（Army of Islam）分支等主要反抗軍已簽署停火協議。

路透社報導，反對團體敘利亞自由軍（Free Syrian Army）發言人柴德（Osama Abu Zaid）表示，敘利亞反對派會遵守這項停火協議，這項停火涵蓋整個敘利亞，敘利亞自由軍會參與關於敘利亞未來的會談。

柴德在安卡拉記者會表示，這項停火不包括伊斯蘭國和庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG），代表人民保衛軍的政黨也不會參加在阿斯塔納舉行的敘利亞會談。

柴德表示，敘利亞自由軍在最新的停火談判中，一直未會見敘利亞政府的任何人。

土耳其外交部今天稍早表示，土耳其和俄羅斯將確保敘利亞預定自今天午夜起展開的全國停火。蒲亭則宣布，敘利亞政權和反抗軍已簽署停火協議，也同意展開和談。

土耳其表示，停火協議排除聯合國安全理事會認定的恐怖分子團體，並指出對交戰各方具影響力國家的支持至關重要。

土耳其外交部發表聲明說：「依照此協議，各方同意停止所有武裝攻擊，包括空中攻擊，並承諾不擴張各自控制地區。」

聲明又說，敘利亞政府和反對勢力的代表，在保證國家的監督下，很快將在阿斯塔納會談。

敘利亞軍方表示，停火協議不涵蓋伊斯蘭國（IS），及前稱努斯拉陣線（Al-Nusra Front）、與蓋達組織掛鉤的團體敘利亞征戰陣線（Fateh al-Sham Front），以及所有與這些組織有關的團體。

這將使敘利亞西北部如伊德利布（Idlib）等地區的情況變得複雜，因為敘利亞征戰陣線在這些地區與簽署停火協議的反抗團體結盟。

不過反抗軍宣稱，停火協議涵蓋敘利亞征戰陣線。

蒲亭稍早宣布，敘利亞政權和反抗軍已簽署停火協議，也同意展開和談。

蒲亭在電視上發言表示，敘利亞及「武裝反對派主要勢力」已簽署敘利亞停火文件，也宣布雙方準備展開和談。

針對敘利亞停火協議與和平進程，蒲亭同意俄羅斯國防部所做出的決議，將減少俄國在敘利亞的駐軍數量，但他同時也強調，將會繼續和國際恐怖主義奮戰。

敘利亞政府軍先前已自反抗軍手中收復第2大城阿勒坡（Aleppo），這是自戰爭爆發以來，反對勢力遭受的最嚴重打擊。

從午夜起生效的停火，將是自9月12日至19日停火一週以來，首次全國性停止戰鬥。9月停火在發生多起暴力事件後破局。

今日宣布的停火協議，是支持反對勢力的土耳其介入斡旋的首個全國性停火。

敘利亞政府與敘利亞反對派之間的衝突從2011年3月起一直持續至今。

2015年9月底，俄羅斯政府應阿塞德的請求，出兵敘利亞給予軍事援助，對敘利亞境內的恐怖份子目標進行多次空襲。