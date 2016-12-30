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南非首都市長受邀訪台 引發爭議

2016-12-30  00:18

〔即時新聞／綜合報導〕南非首都茲瓦尼（Tshwane）市長席曼格（Solly Msimanga）受邀來台，引發南非政府不滿，指責他的出訪並未獲得中央同意，且違反南非政府的「一中原則」。

綜合媒體報導，南非外交部發言人孟耶拉（Clayson Monyela）28日召開記者會，批評席曼格的出訪未獲南非政府批准，也違反南非政府支持的一中政策。席曼格的發言人則回應表示：「我們是應台北市長邀請進行訪問，尋求為人民創造投資機會的任何可能，並且認真考慮所有潛在的貿易機會。」

據報導，此舉其實與南非國內的政爭有關。南非目前由ANC（African National Congress）執政，而席曼格則是反對黨DA（Democratic Alliance）的領袖。南非政治評論家希爾克表示，席曼格這次出訪台灣，是向中央政府表態，爭取地方政府的獨立空間，也顯示出「台灣」對南非政府是一個敏感議題。

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  • 南非首都茲瓦尼（Tshwane）市長席曼格（Solly Msimanga）受邀來台，也到桃園拜會市長鄭文燦。（市府提供）

    南非首都茲瓦尼（Tshwane）市長席曼格（Solly Msimanga）受邀來台，也到桃園拜會市長鄭文燦。（市府提供）

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