強國學校規定10分鐘內出宿舍 學生推擠險釀人踩人

2016-12-30 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國網路近日瘋傳一段人擠人影片，河南一所學校傳出要求學生早上要在10分鐘內離開宿舍，否則大門將上鎖，導致上百名學生在門口推擠，險發生人踩人事件。

中國《澎湃新聞》報導，河南經貿職業學校學生透露，該校宿舍規定早上必須在10分鐘內出宿舍，否則就會上鎖。根據流傳影片顯示，上百名男學生在不大的一樓門口推擠著，急忙從宿舍湧出，有學生差點被推倒，險發生踩踏事件。

該校學生處工作人員則表示，並沒有要求學生必須在10分鐘內離開宿舍，而是要在上午7時10分前離開，且並不會上鎖大門，未在時間內離開的學生只會被登記在冊。該人員說，這是為了讓學生養成準時習慣，在8時上課前吃完早餐。

工作人員表示，未來仍會督促學生在7時10分前有序離開宿舍，會對安全做更充份考量和計畫，稱不會再讓類似險釀踩踏的情況發生。

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