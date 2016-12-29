泰國男左腿腫到變象腿 靠妻子薄薪過日

2016-12-29 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕淋巴水腫是一種慢性疾病，會導致肢體異常腫大，造成生活各種不便，泰國就有一名男子，罹患淋巴水腫長達10年以上，導致左腿嚴重腫脹變形，甚至無法工作，家中經濟更因此陷入絕境。

根據外媒報導，泰國一名42歲男子南碧（Boonthing Namphet），左腿因罹患淋巴水腫，導致異常腫大，只要稍微移動就會疼痛不已，每一天都只能倚靠妻子賺的250泰銖（約新台幣244元）過活，住家殘破不堪但卻沒錢修繕，只好被迫借住親友家。

當地的一位高僧比恩（Bhin），創立了一個專門幫助貧困人士，及嚴重病患者的基金會，他得知南碧的困境後，不但給予金錢上的幫助，還替他安排交通，讓他能到醫院治療，更透過網路社群募資，希望有更多人能給與他援助。