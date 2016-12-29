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丹麥「無紙」化更進一步 明年銀行停用部分支票

2016-12-29  23:16

〔即時新聞／綜合報導〕北歐丹麥政府自今年起便已開始進入「無現金社會」，沒想到丹麥各大銀行將於明年開始，停用部分支票，跨行資金轉移將全面以轉帳方式處理。

丹麥總人口為560萬人，沒想到卻有200萬人使用行動支付服務，因此丹麥政府從今年開始實施「無紙幣政策」，除了醫院、藥局與郵局等以外，出門只需要一張卡或手機，便可以處理日常生活所需付費的狀況，甚至連教堂旁都設置刷卡機，以便教友捐款，成為全世界第一個全面電子交易的國家。

根據《中央社》報導，丹麥政府為了再把「無紙政策」更往上推，便與各大銀行進行協商，而丹麥政府在各大銀行的同意之下，明年起除了同間銀行的支票，將不再接受跨行支票的付款及轉帳。

而北歐聯合銀行（Nordea）消費經濟分析師伊瑞克森（Ann Lehmann Erichsen）向瑞查新聞社（Ritzau）表示，雖然支票曾風靡一時，但與現在大額資金轉帳立即入帳相比，支票兌現是非常耗資源的，因此被淘汰也只是時間早晚的問題。

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  • 丹麥政府積極推動「無紙政策」。（圖擷自維基百科）

    丹麥政府積極推動「無紙政策」。（圖擷自維基百科）

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相關關鍵字： 丹麥 北歐 無紙化 紙幣 行動支付 銀行 電子化
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