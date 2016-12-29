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濃霧籠罩阿聯 車禍上百起、航班也延誤

阿拉伯聯合大公國近日被季節性濃霧籠罩，能見範圍不到50公尺，在週三及週四竟都釀成超過百起的交通事故。（美聯社）

2016-12-29  22:55

〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國近日被季節性濃霧籠罩，能見範圍不到50公尺，在週三及週四接連發生超過百起的交通事故，且許多航班也因此受影響而延誤。

《美聯社》報導指出，杜拜當地警方指出，在季節性濃霧影響下，週三及週四各發生了119起及107起交通事故。阿聯酋國家氣象中心於週四指出，部分地區的能見範圍不到50公尺。

濃霧也導致許多航班延誤，包含杜拜、阿布達比和沙迦機場都有航班延誤起飛，影響許多國際旅客。

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  • 阿聯酋國家氣象中心於週四指出，部分地區的能見範圍不到50公尺。（資料照，美聯社）

    阿聯酋國家氣象中心於週四指出，部分地區的能見範圍不到50公尺。（資料照，美聯社）

  • 濃霧導致許多航班延誤，包含杜拜、阿布達比和沙迦機場都有航班延誤起飛，影響許多國際旅客。（美聯社）

    濃霧導致許多航班延誤，包含杜拜、阿布達比和沙迦機場都有航班延誤起飛，影響許多國際旅客。（美聯社）

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相關關鍵字： 事故 交通事故 濃霧 航班延誤 車禍 阿拉伯 阿拉伯聯合大公國 飛機延誤
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