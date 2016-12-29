濃霧籠罩阿聯 車禍上百起、航班也延誤
2016-12-29 22:55
阿拉伯聯合大公國近日被季節性濃霧籠罩，能見範圍不到50公尺，在週三及週四竟都釀成超過百起的交通事故。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國近日被季節性濃霧籠罩，能見範圍不到50公尺，在週三及週四接連發生超過百起的交通事故，且許多航班也因此受影響而延誤。
《美聯社》報導指出，杜拜當地警方指出，在季節性濃霧影響下，週三及週四各發生了119起及107起交通事故。阿聯酋國家氣象中心於週四指出，部分地區的能見範圍不到50公尺。
濃霧也導致許多航班延誤，包含杜拜、阿布達比和沙迦機場都有航班延誤起飛，影響許多國際旅客。
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