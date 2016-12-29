朴槿惠會見律師團 針對「閨密門」喊冤

2016-12-29 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕遭國會彈劾停職、正在等候憲法法院決定去留的南韓總統朴槿惠，今日與她的辯護律師團進行首次會面。她向律師表示，外界有些關於「閨密門」的傳聞與事實不符，她自己都沒聽過，卻被視為既定事實，讓她感到很遺憾。

出席這場會面的包括9名朴槿惠的辯護律師，朴槿惠除了喊冤，也就彈劾案的審理過程提出許多法律問題向律師請教，並向願意為她辯護的律師表達感謝與虧欠之意。

根據《韓聯社》報導，今天的會面沒有提及「世越號」沉沒當天朴槿惠的行蹤，以及收賄疑雲等事情。不過律師團代表李中煥表示，這些關鍵細節未來都會和總統討論。

憲法法院將於明年1月3日審理總統彈劾案。