泰拳冠軍找到自我 無懼嘲笑猛男變美女

泰國烏隆他尼府一名泰拳冠軍乃東，步入青春期後不顧父母強烈反對，堅持走上變性之路，找到自我。（圖擷取自《泰國世界日報》）

2016-12-29 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕泰國烏隆他尼府一名泰拳冠軍乃東，從小打泰拳賺錢養家，內心卻想成為女性，步入青春期後不顧父母強烈反對，堅持走上變性之路，找到自我。

泰國《世界日報》報導，今年18歲的乃東在母親開美容院影響下，從小非常愛美，又因性格較軟弱常被欺負，4歲開始學習泰拳，5歲開始參加各式比賽，8歲時更獲得泰國東北部的泰拳冠軍。

但乃東進入青春期後，想成為女性的想法越來越強，認為泰拳並不是自己想走的路，最後決定放棄泰拳、變為女性，他透露，父母得知時非常失望生氣，一家人常常因此發生爭吵。

乃東表示，一直都是拳擊選擇了自己，不是自己選擇拳擊，他其實很想成為一位女性。雖然變性過程飽受嘲諷、也曾想放棄，但最後仍如願變成女性，也獲得父母認可和支持。

乃東說，雖然很難過被友人稱是「人妖拳擊手」，但更清楚這是人生的一部分，他說，目前最大願望就是考上大學，成為父母的驕傲。