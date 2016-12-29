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美科學家成功開發新導體 金鋼狼自癒能力將成真！

2016-12-29  23:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州大學（University of California）華裔助理化學教授王超（Chao Wang，音譯），帶領團隊及其他科學家，成功研發出一種透明、具自癒能力的高伸縮離子導體，證實能夠在受到損害的24小時內自動修復回原狀，人類未來可望擁有與「金鋼狼」一般的自癒能力。

綜合媒體報導，此種能夠自我修復的高伸縮離子導體，上周在科學期刊《Advanced Material》發表，該材質具有能延長原形50倍的特性及在室溫下24小時內，能將受損部分修復完畢的效能。

據悉，該材質自我修復的能力能有效降低耗材的成本，研究團隊正在積極探索其應用的範疇，初步了解能運用在醫療儀器及電池導體的改善，甚至能運用在機器人自我修復上，未來或將用在創建人造肌肉，使之能有效接收大腦信號的發送，最重要的是研究人員證實該材料的自癒能力，能徹底仿照人體傷口自然癒合的現象。

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  • 美國加州大學一群科學家們研發出一種新導體，該導體有絕佳的自癒能力，未來可望用在修復醫療設備及人造肌肉的創建上。（圖擷自MINA）

    美國加州大學一群科學家們研發出一種新導體，該導體有絕佳的自癒能力，未來可望用在修復醫療設備及人造肌肉的創建上。（圖擷自MINA）

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相關關鍵字： 人造肌肉 化學 癒合 科技 自我修復 金鋼狼 離子導體
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