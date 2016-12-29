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澳洲史上最大宗運毒案 查獲1.1噸古柯鹼市值83億

澳洲警方今破獲該國史上最大規模運毒案。（美聯社）

2016-12-29  22:34

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲破獲該國史上最大規模運毒案，澳洲聯邦警方近日與法國大溪地（Tahiti）海軍和斐濟（Fiji），聯合查獲約1.1公噸的古柯鹼，總市值高達2.6億美元（約新台幣83億元），共逮捕15名運毒集團成員。

綜合外媒報導，澳洲警方與大溪地海軍聯手攔截近600公斤的古柯鹼，接著又再雪梨當地查扣500公斤，並和斐濟合作共同查獲32公斤，總合計約1.1公噸重，以當地黑市價格計算總價值約2.6億美元，而這些毒品全都打算走私到澳洲市場。

澳洲聯邦警局助理警長希漢（Chris Sheehan）表示，「這已打破澳洲法制史上掃毒查扣最大數量。」當地警方表示，此次的聯合搜捕行動已經佈線長達2年，共逮捕15名運毒集團成員，年齡從29歲到63歲。

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  • 查獲的古柯鹼重量高達1.1公噸，總市值約2.6億美元。（路透）

    查獲的古柯鹼重量高達1.1公噸，總市值約2.6億美元。（路透）

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標題：澳洲史上最大宗運毒案 查獲1.1噸古柯鹼市值83億


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