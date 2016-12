嘲諷歐巴馬夫妻是蜘蛛猴及黑猩猩 美男教師恐丟飯碗

2016-12-29 21:54

〔即時新聞/綜合報導〕美國阿肯色州(Arkansas)馬爾文高中(Malvern High School)一名老師特倫特(Trent Bennett),在臉書上以種族歧視的發言攻擊美國總統歐巴馬是「蜘蛛猴」與而第一夫人蜜雪兒則是「美國第一黑猩猩」,而遭到有色人種協進會(NAACP)要求校方解除該名老師的職務。

據《紐約日報》報導,阿肯色州一名男老師以蜘蛛猴戲稱總統歐巴馬、美國第一黑猩猩戲稱夫人蜜雪兒而遭到撻伐,有網友看不下去質問他為什麼要無端人身攻擊,但特倫特仍不覺自己有錯。

阿肯色州NAACP大會主席認為,身為一名教師居然說出這樣的話,證明該所學校教育體系有嚴重的缺失。該名教師的發言失當風暴越演越烈,針對NAACP提出解除特倫特教師一職的要求,馬爾文校方回應指出,他們已經留意到該名職員發言不當,且充滿種族歧視,將會在調查後,決定該職員的去留。

MORE: The Malvern School District confirms they are investigating teacher, Trent Bennett's Facebook posts. pic.twitter.com/PNeoLWIQLA