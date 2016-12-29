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嘲諷歐巴馬夫妻是蜘蛛猴及黑猩猩 美男教師恐丟飯碗

2016-12-29  21:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿肯色州（Arkansas）馬爾文高中（Malvern High School）一名老師特倫特（Trent Bennett），在臉書上以種族歧視的發言攻擊美國總統歐巴馬是「蜘蛛猴」與而第一夫人蜜雪兒則是「美國第一黑猩猩」，而遭到有色人種協進會（NAACP）要求校方解除該名老師的職務。

據《紐約日報》報導，阿肯色州一名男老師以蜘蛛猴戲稱總統歐巴馬、美國第一黑猩猩戲稱夫人蜜雪兒而遭到撻伐，有網友看不下去質問他為什麼要無端人身攻擊，但特倫特仍不覺自己有錯。

阿肯色州NAACP大會主席認為，身為一名教師居然說出這樣的話，證明該所學校教育體系有嚴重的缺失。該名教師的發言失當風暴越演越烈，針對NAACP提出解除特倫特教師一職的要求，馬爾文校方回應指出，他們已經留意到該名職員發言不當，且充滿種族歧視，將會在調查後，決定該職員的去留。

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  • 美國一名男教師在臉書以種族歧視的字眼，諷刺美國總統歐巴馬，與第一夫人蜜雪兒為蜘蛛猴及黑猩猩。（圖擷自Everipedia）

    美國一名男教師在臉書以種族歧視的字眼，諷刺美國總統歐巴馬，與第一夫人蜜雪兒為蜘蛛猴及黑猩猩。（圖擷自Everipedia）

  • 該名男教師遭有色人種協進會投訴至校方，飯碗恐不保。（圖擷自紐約日報）

    該名男教師遭有色人種協進會投訴至校方，飯碗恐不保。（圖擷自紐約日報）

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