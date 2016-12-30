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偷拍運動婦人PO網嘲笑 猛男遭健身房終生停權

2016-12-30  00:11

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名熱愛健身的男子雖練出一身健美的肌肉，但他日前卻拍下健身房內一名婦人運動的模樣，還PO網嘲笑她，引發網友群起撻伐，該健身房更為此將他「終生停權」。

綜合外媒報導，熱衷健身的提斯德爾（Conor Tisdell）週三在他的Instagram上PO出一段影片，畫面中只見一名婦人正吃力的使用健身器材，提斯德爾在PO文中還嘲笑婦人「像在練習新舞步一樣…我從來沒笑成這樣過」，不過此舉也引來網友批評，質疑他是在進行網路霸凌。

報導指出，該健身房事後也已將提斯德爾永久停權，並承諾會找到影片中的婦人協助她健身，而提斯德爾的Instagram帳號也已關閉。

其實類似的案例先前也曾發生過，像是《花花公子》女郎丹妮麥瑟斯（Dani Mathers）7月間竟偷拍健身房裡全裸並正在洗澡的一名女子，甚至還PO網嘲諷她的身材，當時麥瑟斯也惹來網友砲轟，事後她也關閉個人推特與Instagram，她也被所有洛杉磯的健身房終生禁止進入，且還可能面臨刑責。

相關影片請見：

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  • 一名澳洲男子在他的Instagram上PO出一段影片，嘲笑一名正吃力的使用健身器材的婦人。（圖擷自DailyMail）

    一名澳洲男子在他的Instagram上PO出一段影片，嘲笑一名正吃力的使用健身器材的婦人。（圖擷自DailyMail）

  • 健身房事後將提斯德爾永久停權，而提斯德爾的Instagram帳號也已關閉。（圖擷自TheSun）

    健身房事後將提斯德爾永久停權，而提斯德爾的Instagram帳號也已關閉。（圖擷自TheSun）

  • 《花花公子》女郎丹妮麥瑟斯於今年7月間也曾偷拍健身房裡全裸並正在洗澡的一名女子，甚至還PO網嘲諷她的身材。（圖擷自TheSun）

    《花花公子》女郎丹妮麥瑟斯於今年7月間也曾偷拍健身房裡全裸並正在洗澡的一名女子，甚至還PO網嘲諷她的身材。（圖擷自TheSun）

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相關關鍵字： 健身 健身房 偷拍 嘲笑 嘲諷 壯男 猛男
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標題：偷拍運動婦人PO網嘲笑 猛男遭健身房終生停權


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