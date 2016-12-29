| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
葡萄王涉竄改食品效期 8名員工移送北檢複訊 北市羅斯福路傳火警 2人獲救1人陳屍屋內 台大校園內 晚間驚傳女學生墜樓 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 國際

名人紛離世 鐵粉平台募資保「黃金女郎」安穩跨年

2016-12-29  20:27

〔編譯張沛元／綜合報導〕從英國歌手大衛鮑伊、美國歌手王子、拳王阿里、英國歌手喬治麥可、到永遠的莉亞公主凱莉費雪，奪命2016年帶走太多歐美演藝界要人，1名受夠了的美國粉絲因此上募資平台開設募款專頁，要力保他最愛的「黃金女郎」貝蒂懷特能安全跨年。

儘管2016年只剩下沒幾天，但36歲的南卡羅來納州男子瑞希柯斯不願冒險，他在GoFundMe開闢募款專頁，保護高齡94歲的美國女星貝蒂不受2016年邪魔侵擾。瑞希柯斯說，只要貝蒂願意，他甚至可以飛過去陪她，直到明年1月1日；但他覺得貝蒂應該不會希望自己家門口外有個怪怪希臘姓氏的人一直站在那裡，所以他打算把募到的款項捐給當地一家戲院協助新進演員，藉此向貝蒂致敬。

瑞希柯斯澄清自己真的只是貝蒂的粉絲而非跟蹤狂，他從小一放學回家便跟著不太會說英文的祖母一起看電視影集「黃金女郎」，每集都看，因此成為女主角之一的貝蒂的粉絲，還說貝蒂是國寶級藝人。

瑞希柯斯坦承，設立該募款專頁的初衷是受夠有太多影視名流在2016年離開人世，想搏君一笑，沒想到網路瘋傳力量大，迄今已募得6千多美元（約台幣20多萬元）；瑞希柯斯擔心此舉讓貝蒂不悅，特地向貝蒂解釋希望她不要介意，因為這是網路世界向她示愛的方式，「我們是要讚美你與保護你的安全。」

廣告
  • 美國1名粉絲為力保「黃金女郎」貝蒂懷特安穩度過2016年，上網設立募款專頁。（圖擷取自GoFundMe）

    美國1名粉絲為力保「黃金女郎」貝蒂懷特安穩度過2016年，上網設立募款專頁。（圖擷取自GoFundMe）

  • 美國80年代知名影集「黃金女郎」女主角之一的貝蒂懷特，去年4月獲頒日間42屆艾美獎終身成就獎。（美聯社）

    美國80年代知名影集「黃金女郎」女主角之一的貝蒂懷特，去年4月獲頒日間42屆艾美獎終身成就獎。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 凱莉費雪 募資平台 喬治麥可 粉絲 貝蒂懷特 黃金女郎
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：名人紛離世 鐵粉平台募資保「黃金女郎」安穩跨年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.