名人紛離世 鐵粉平台募資保「黃金女郎」安穩跨年

2016-12-29 20:27

〔編譯張沛元／綜合報導〕從英國歌手大衛鮑伊、美國歌手王子、拳王阿里、英國歌手喬治麥可、到永遠的莉亞公主凱莉費雪，奪命2016年帶走太多歐美演藝界要人，1名受夠了的美國粉絲因此上募資平台開設募款專頁，要力保他最愛的「黃金女郎」貝蒂懷特能安全跨年。

儘管2016年只剩下沒幾天，但36歲的南卡羅來納州男子瑞希柯斯不願冒險，他在GoFundMe開闢募款專頁，保護高齡94歲的美國女星貝蒂不受2016年邪魔侵擾。瑞希柯斯說，只要貝蒂願意，他甚至可以飛過去陪她，直到明年1月1日；但他覺得貝蒂應該不會希望自己家門口外有個怪怪希臘姓氏的人一直站在那裡，所以他打算把募到的款項捐給當地一家戲院協助新進演員，藉此向貝蒂致敬。

瑞希柯斯澄清自己真的只是貝蒂的粉絲而非跟蹤狂，他從小一放學回家便跟著不太會說英文的祖母一起看電視影集「黃金女郎」，每集都看，因此成為女主角之一的貝蒂的粉絲，還說貝蒂是國寶級藝人。

瑞希柯斯坦承，設立該募款專頁的初衷是受夠有太多影視名流在2016年離開人世，想搏君一笑，沒想到網路瘋傳力量大，迄今已募得6千多美元（約台幣20多萬元）；瑞希柯斯擔心此舉讓貝蒂不悅，特地向貝蒂解釋希望她不要介意，因為這是網路世界向她示愛的方式，「我們是要讚美你與保護你的安全。」