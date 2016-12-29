敘利亞達成停火協議 30日起生效
2016-12-29 20:35
俄羅斯總統蒲亭29日說，敘利亞反抗軍與敘利亞政府已簽署包括一項停火協議在內的多個文件。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞內戰可望終結？俄羅斯總統普廷當地時間29日稍早表示，敘利亞政府已與反抗軍達成停火協議，雙方簽署多個文件，涵蓋敘利亞全境的停火協議將在30日零時生效。
《BBC》報導，敘利亞內戰已經持續五年，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）稍早表示，土耳其與俄羅斯將是協議的擔保人，不過這項協議不包括恐怖組織，土耳其將繼續攻打伊斯蘭國（IS）及庫爾德武裝。
據了解，普廷已宣布俄羅斯簽署3份文件，包括「敘利亞政府和反抗軍之間達成停火協議、監督停火的措施、同意開始和談的協議」。
普廷表示，這個協議是「脆弱」的，但他讚揚俄羅斯國防、外交部與莫斯科在該地區達成協議。普廷並補充，他同意俄羅斯在敘利亞的撤軍，但莫斯科將持續打擊國際恐怖主義，並支持敘利亞政府。
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