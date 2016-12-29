秘魯驚見「雙頭牛」 居民直呼將出現大災難

2016-12-29 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯出現罕見「雙頭牛」，但當地民眾認為這隻奇特的雙頭牛，是遭受到詛咒，將牠視為不祥的徵兆。

根據《每日郵報》報導，秘魯西北部特魯希略（Trujillo），最近誕生了一隻雙頭小牛，對此當地居民聲稱，這可能是在預告世界末日，或即將出現可怕的災難，例如大地震。

不過當地獸醫帕拉席歐斯（Martin Palacios）對此則表示，造成頭部畸形的原因是基因突變，雖然相當罕見，不過還是有可能發生。他還對居民說，「不需要擔心，這並不是災難的預兆。」。

但這隻雙頭牛，在出生不久後便離世，帕拉席歐斯認為，死亡的原因應該是器官突變，導致器官衰竭。