| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
葡萄王涉竄改食品效期 8名員工移送北檢複訊 北市羅斯福路傳火警 2人獲救1人陳屍屋內 台大校園內 晚間驚傳女學生墜樓 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 國際

秘魯驚見「雙頭牛」 居民直呼將出現大災難

2016-12-29  21:15

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯出現罕見「雙頭牛」，但當地民眾認為這隻奇特的雙頭牛，是遭受到詛咒，將牠視為不祥的徵兆。

根據《每日郵報》報導，秘魯西北部特魯希略（Trujillo），最近誕生了一隻雙頭小牛，對此當地居民聲稱，這可能是在預告世界末日，或即將出現可怕的災難，例如大地震。

不過當地獸醫帕拉席歐斯（Martin Palacios）對此則表示，造成頭部畸形的原因是基因突變，雖然相當罕見，不過還是有可能發生。他還對居民說，「不需要擔心，這並不是災難的預兆。」。

但這隻雙頭牛，在出生不久後便離世，帕拉席歐斯認為，死亡的原因應該是器官突變，導致器官衰竭。

廣告
  • 秘魯出現罕見「雙頭牛」，當地居民認為這是不祥的徵兆。（擷取自dailymail）

    秘魯出現罕見「雙頭牛」，當地居民認為這是不祥的徵兆。（擷取自dailymail）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 不祥 基因突變 災難 特魯希略 獸醫 秘魯 雙頭牛
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：秘魯驚見「雙頭牛」 居民直呼將出現大災難


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.