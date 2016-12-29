休旅車強渡湍急泥流 網友驚呼有練過

2016-12-29 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書社團分享一輛白色休旅車，在暴漲的溪水中直接硬挺而過的影片，只見畫面中泥水湍急，且足以淹沒一半的車身，要是出了任何一點小差錯，整輛車恐直接翻覆，駕駛則有可能溺斃，讓不少網友捏了把冷汗。

一名網友在《爆料公社》分享一則神乎其技的影片，畫面中疑似因河水暴漲，讓前方車隊與該白色休旅車脫節，而這名休旅車駕駛居然就這麼「勇往直前」，完全不顧湍急的泥水，直接開過去，水深都足以掩蓋一半的車身，最後這名駕駛平安涉水而過，讓不少網友嘖嘖稱奇。

網友們紛紛留言：「老闆，不管他開什麼，給我來一輛」、「快者70秒，慢者7天到家」、「水路兩用」、「這水底一定有滿滿的大平台」、「人家開的是技術，買不到的！」、「人在江湖走，流體力學要有...」、「藝高人膽大」、「有練過，請勿模仿，因為有可能會有生命危險。」