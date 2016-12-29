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大學宿舍禁止裸睡 中國網友暴動了…

2016-12-29  20:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國網友日前貼出北京城市學院順義校區宿舍公告，公告中明確要求學生「禁止裸睡」，引發網路熱議；校方今（29）日表示，學校「絕對沒有」禁止裸睡的規定，也不可能因此處罰學生，相關公告是宿舍管理人員的個人行為。

綜合外媒報導，北京城市學院順義校區男生宿舍日前出現「禁止裸睡」的手寫公告，公告中指出「因消防檢查發現有同學裸睡，如發生突發事件（恐）無法應對，因決定禁止裸睡，如再發現（裸睡），（會）上報學生處給予處分」；相關照片上傳網路後，立刻引發熱議。

對於「禁止裸睡」的規定，中國網友紛紛留言表示「真奇葩！裸睡也會被處分，但到底要怎麼知道我有沒有裸睡」、「這學校真夠絕了」，有網友認為學校為了學生安全可說是用心良苦，也有網友抨擊校方干涉個人自由。

北京城市學院今日則出面回應，表示宿舍管理人員的確曾手寫公告禁止學生裸睡，但當天下午就發現不妥並將公告擦掉，這只是宿舍管理人員的個人行為，學校「絕對沒有」禁止裸睡的規定，也不可能因此處罰學生。

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  • 中國網友日前貼出北京城市學院順義校區宿舍公告，公告中明確要求學生「禁止裸睡」，引發網路熱議。（圖擷取自網路）

    中國網友日前貼出北京城市學院順義校區宿舍公告，公告中明確要求學生「禁止裸睡」，引發網路熱議。（圖擷取自網路）

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