好萊塢女星相繼過世 查理辛竟嗆：川普下一個！

查理辛在推特上詛咒川普。（美聯社）

2016-12-29 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕60歲的「莉亞公主」嘉莉費雪（Carrie Fisher）27日驟逝，她的母親、知名影星黛比雷諾（Debbie Reynolds）隔天也過世，不料美國男星查理辛（Charlie Sheen）竟借題發揮，在推特上詛咒美國總統當選人川普，要求上帝「請讓川普成為下一個（死者），拜託！」

查理辛過去負面新聞不斷，日前他就曾公開對川普嗆聲，今年6月他透露，川普曾送過他鑽石袖扣當禮物但卻是假貨，如今甚至公開詛咒川普，引發許多美國網友批評。

嘉莉費雪、黛比雷諾相繼過世，許多影迷都表示不捨，不過查理辛卻藉此機會砲轟川普，他今天在個人推特上貼文「親愛的上帝，請讓川普成為下一個，拜託！...」文末還以表情符號比出中指。

針對查理辛的貼文，美國網友留言批評，有憤怒網友批評他是「無用的蟑螂」，有人問他「對人們的貢獻是什麼？」也有網友認為該死的名人應該是查理辛，呼籲警方將他逮捕。