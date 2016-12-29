北韓月曆打空姐牌 吸引觀光客創造外匯

2016-12-29 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕北韓一改以往保守風格，讓空姐、機長躍上2017年月曆，分析指出，空姐首次「拋頭露面」是為抵抗國際制裁，藉發展旅遊創造外匯。

《韓聯社》報導，根據中國、北韓邊境人士指出，過去北韓月曆風格保守，多半以文物古蹟為主。但最新曝光的2017月曆似乎也跟上國際潮流主打美女牌，讓高麗航空的空姐和機長等首次成為月曆主題。

該月曆刊登了空姐在飛機上教導使用救生衣方法、為乘客提供食物等的照片，例如8月即是空姐為乘客斟倒北韓大同江啤酒的照片。

報導指出，據分析，北韓當局面臨國際社會大力制裁，試圖通過發展旅遊業，吸引外國遊客到訪北韓，創造外匯收入。